Італія стала другим півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / UEFA EURO 2020
Збірна Італії обіграла команду Бельгії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Гра відбувалась у Мюнхені на «Альянц-Арені» і завершилася з рахунком 2:1. Відтак Італія стала другою країною після Іспанії, яка вийшла до півфіналу.
Рахунок відкрив на 31-й хвилині італієць Ніколо Барелла. Другий мʼяч на 44-й хвилині забив Лоренцо Інсіньє.
На 47-й хвилині матчу бельгієць Ромелу Лукаку з пенальті скоротив відрив, проте рахунок у матчі більше не змінився.
У півфіналі Італія зустрінеться з Іспанією, яка обіграла Швейцарію у серії пенальті. Гра відбудеться 6 липня.
- 29 червня збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час збірну Швеції з рахунком 2:1 в матчі на стадіоні «Хемпден Парк» у шотландському Глазго. 3 липня команда змагатиметься за путівку до півфіналу зі збірною Англії.