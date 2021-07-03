Італія стала другим півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу

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Twitter / UEFA EURO 2020

Збірна Італії обіграла команду Бельгії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Гра відбувалась у Мюнхені на «Альянц-Арені» і завершилася з рахунком 2:1. Відтак Італія стала другою країною після Іспанії, яка вийшла до півфіналу.

Рахунок відкрив на 31-й хвилині італієць Ніколо Барелла. Другий мʼяч на 44-й хвилині забив Лоренцо Інсіньє.

На 47-й хвилині матчу бельгієць Ромелу Лукаку з пенальті скоротив відрив, проте рахунок у матчі більше не змінився.

У півфіналі Італія зустрінеться з Іспанією, яка обіграла Швейцарію у серії пенальті. Гра відбудеться 6 липня.