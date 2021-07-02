Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / UEFA EURO 2020
Збірна Іспанії обіграла збірну Швейцарії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.
Гра відбувалася в Санкт-Петербурзі, на стадіоні «Газпром-Арена».
Рахунок першими відкрили іспанці. На 8-й хвилині гол у власні ворота забив захисник швейцарців Закарія. За годину рахунок зрівнявся — гол на рахунку швейцарця Шакірі.
На 77-й хвилині збірна Швейцарії лишилася в меншості — з поля вилучили Фройлера. Попри це, обидві команди не змогли забити в основний і додатковий час. У серії післяматчевих пенальті гору взяли іспанці — 3:1.
У пʼятницю ввечері буде зіграний другий чвертьфінал — між командами Бельгії та Італії.
- 29 червня збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час збірну Швеції з рахунком 2:1 в матчі на стадіоні «Хемпден Парк» у шотландському Глазго. 3 липня команда змагатиметься за путівку до півфіналу зі збірною Англії.