Лукашенко заявив про розкриття «сплячих терористичних осередків» і наказав повністю закрити кордон з Україною

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни розкрили «сплячі терористичні осередки» та «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. Відтак він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.

Про це він заявив під час вручення державних нагород, цитує БелТа.

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», — заявив Лукашенко і пообіцяв висунути претензії канцлеру Німеччини за підсумками «масштабної антитерористичної операції».

Також Лукашенко розповів, що Україна, Литва, Польща, США та Німеччина координували «насильницьку зміну влади» в Білорусі, яка мала відбутися в «день Х».

Також у країні, за словами Лукашенка, запобігли замаху на пропагандиста Григорія Азарьонка: «Це сталося минулої ночі [1 липня]. Мета — знерухомити, захопити, кинути в багажник, вивезти в ліс і відрізати язика. Взяти ножиці, щоб сам це зробив. Якщо не зробить сам — той, хто був найнятий за десять тисяч доларів, мав здійснити цю операцію, зняти на камеру і викласти в інтернет. Якщо не вийде — убити. Пістолет був привезений з України і захований у схованці в Гомельській області. [...] Знову запитаєте прізвище? Будь ласка, це Сосновський. Заарештований і свідчить».

Григорій Азарьонок.

Азарьонок — білоруський пропагандист державного каналу «Столичное телевидение». Він звинувачував передвиборчий штаб опозиціонерки Світлани Тихановської у намірі побудувати в Білорусі «болотний концтабір» і організувати заворушення та порівював протестувальників з нацистами. У вересні 2020 року він створив телевізійний сюжет про нібито комфортні умови в СІЗО на вулиці Окрєстіна в Мінську, де, за численними свідченнями, затриманих протестувальників катували.