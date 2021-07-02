Речник Путіна заявив, що зустріч із Зеленським не готується. І прокоментував його слова про український прапор у Москві

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Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського наразі не ведеться.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, цитує Інтерфакс. Журналісти попросили його прокоментувати останні «жорсткі» заяви Зеленського. Зокрема, Пєскова запитали, чи є актуальною зустріч на тлі таких заяв.

«Подібні заяви ніяк, напевно, не вкладаються у процес підготовки зустрічі. Та й, до речі кажучи, якщо абстрагуватися від таких невдалих, з нашої точки зору, заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться», — сказав Пєсков.

Разом з тим речник Путіна пояснив, чому той називає українців та росіян «одним народом».

«Ми з вами [українцями] один народ, але дві різні держави. Абсолютно так і є, це реальність, в якій ми існуємо. Після розпаду СРСР ми опинилися в двох різних державах. Кожна держава є суверенною, але народ-то все одно один», — сказав Пєсков.

Окрім цього, він відреагував на слова Зеленського про те, що якби росіяни й українці були одні народом, над будівлею Держдуми майорів би жовто-блакитний прапор, а у Москві ходили б гривні: «У нас немає бажання розмістити російський прапор на Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно реагувати на слова президента Зеленського».