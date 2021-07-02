«Зіграємо в Донецьку і поїдемо у Крим». Посольство Британії підтримало українську збірну перед матчем з Англією

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Фото УНІАН

Посольство Великої Британії у Києві напередодні 1/4 Чемпіонату Європи з футболу згадало, що останнього разу збірні України й Англії зустрічалися на Євро-2012 в окупованому нині Донецьку.

Про це посольство написало у своєму Twitter.

Посольство також висловило сподівання, що українська збірна незабаром зможе знову зіграти в підконтрольному Україні Донецьку.

«У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні. Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому збірна знову України зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму», — йдеться в заяві британського посольства.

Нагадаємо, УЄФА заблокувала всі квитки, продані англійським уболівальникам на матч чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Римі. Також за зверненням італійської влади УЄФА припинила продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

В’їзд українцям до Італії також досі заборонений через пандемію COVID-19. Тож багато уболівальників не зможуть потрапити на матч між збірними України і Англії.