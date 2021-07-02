«Сыграем в Донецке и поедем в Крым». Посольство Великобритании поддержало украинскую сборную перед матчем с Англией

Посольство Великобритании в Киеве накануне 1/4 Чемпионата Европы по футболу вспомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в оккупированном сейчас Донецке.

Об этом посольство написало в своем Twitter.

Посольство также выразило надежду, что украинская сборная вскоре сможет вновь сыграть в подконтрольном Украине Донецке.

«В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сборная вновь Украины сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в отпуск в украинский Крым», — говорится в заявлении британского посольства.

Напомним, УЕФА заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме. Также после обращения итальянских властей УЕФА закрыл продажу билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Въезд украинцам в Италию также все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.