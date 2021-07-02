Команда Трампа запустила соціальну мережу Gettr, дуже схожу на Twitter
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Mark Wilson / Getty Images
Команда колишнього президента США Дональда Трампа запустила свою соціальну мережу, яка інтерфейсом дуже схожа на Twitter. Бета-версія соцмережі Gettr стала доступна 1 липня. Офіційний старт призначений на 4 липня — День незалежності США.
Про це пише Politico.
Gettr дозволяє робити записи довжиною 777 символів, завантажувати відео тривалістю до трьох хвилин і вести прямі трансляції. При цьому, користувачі можуть імпортувати з Twitter контент і підписників, якщо у них є профілі в Gettr.
Зазначено, що нова соцмережа покликана «захищати свободу слова, пропагувати здоровий глузд, боротися з монополізмом соціальних мереж і створити справжній ринок ідей».
Очолив платформу ексспікер Трампа Джейсон Міллер. Також в проєкті бере участь колишній директор з комунікацій передвиборного штабу Трампа Тім Мерто. Яке відношення до платформи має сам Трамп, поки не ясно. Також незрозуміло, чи буде він використовувати Gettr для спілкування з прихильниками.
- Трамп вирішив створити свою соцмережу після того, як його заблокували в Twitter, Facebook і Instagram за «підбурювання до насильства», що спровокувало штурм Капітолія в січні.
- У червні компанія Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року. Експрезидент США назвав рішення «цензурою» і «образою мільйонів людей».