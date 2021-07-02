Ізраїль розбомбив збройовий цех ХАМАС у секторі Гази. Це була відповідь на кулі з вибухівкою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У ніч на пʼятницю, 2 липня, Військово-повітряні сили Ізраїлю розбомбили в секторі Гази збройовий цех палестинського руху ХАМАС. Удар було завдано у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою і запальними сумішами в бік ізраїльських поселень.
Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео знищення цеху і фото з позначенням його на карті.
«Ми будемо рішуче протидіяти будь-яким спробам терору з боку сектора Гази», — сказано у повідомленні ЦАХАЛ.
Повідомлень про жертви поки немає.
Агентство Safa, офіс якого знаходиться в місті Газа, повідомляє, що літаки випустили по «обʼєкту опору» дві ракети.
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