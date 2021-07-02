В Антарктиді зафіксували температурний рекорд. ООН підтвердила дані
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Suresh Krishna / Flickr
Організація Обʼєднаних Націй визнала рекордно високий показник температури в Антарктиді — +18,3 °С.
Про це пише Всесвітня метеорологічна організація ООН.
Рекордну спеку зафіксували ще 6 лютого 2020 року, відтак досі тривав процес перевірки та порівняння наявних даних. Рекорд виявили на аргентинській дослідницькій станції «Есперанса» на Антарктичному півострові.
Попередній підтверджений рекорд для антарктичного континенту становив +17,5 °С. Його зареєстрували також на «Есперансі», але в 2015 році.
Також ВМО офіційно відхилила дані про те, що 9 лютого 2020 року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур виявили +20,75 °С. Детальний аналіз засвідчив, що імпровізований радіаційний захист просто призвів до помилки теплового зміщення для датчика температури.
Антарктичний півострів є регіоном з найшвидшим потеплінням — майже на 3 °C за останні 50 років.
- Льодовики Антарктиди тануть швидше, ніж розраховували вчені. Темпи зростання рівня моря можуть катастрофічно прискоритися. На тлі кліматичних змін Антарктида, що майже повністю вкрита льодом, поступово змінюється. Поверх талого снігу цвітуть водорості, чий зелений колір видно навіть з космосу. У майбутньому вони можуть стати харчовою базою для інших видів і змінити екосистему континенту.
- Учені виявили, що заморожені поклади метану у водах Північного Льодовитого океану біля узбережжя російського Сибіру почали танути. Викиди великої кількості парникових газів можуть прискорити глобальне потепління.