«Чому не звертаються до суду». Вітренко відреагував на припис НАЗК із вимогою звільнити його з «Нафтогазу»
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- Олег Панфілович
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Facebook / Yuriy Vitrenko
Нацагентство з питань запобігання корупції у випадку виявлення порушень закону має звертатись до суду, а не спрямовувати припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Про це заявив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко, передає пресслужба компанії.
«Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику, і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, авторами якого є вони самі?» — сказав він.
За словами Вітренка, закон про запобігання корупції не передбачає право НАЗК надсилати прямі приписи, зокрема голові наглядової ради «Нафтогазу», з вимогою звільнити голову правління.
Він нагадав, що згідно з частиною 2 статті 26 порушення умов укладення трудового договору є підставою для припинення такого договору.
«Водночас у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту) і визнання правочину недійсним», — резюмували в «Нафтогазі».
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