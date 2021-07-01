У Китаї святкують 100-річчя Комуністичної партії. Лідер країни Сі Цзіньпін заявив про перемогу над бідністю і погрожував «зовнішнім силам»

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Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін 1 липня виступив у Пекіні з нагоди сторіччя Комуністичної партії Китаю — її заснували у 1921 році. Партія безперервно править протягом останніх 72 років після перемоги у тривалій громадянській війні 1949 року.

Про це повідомляє Reuters.

Виступ Сі Цзіньпіна на площі Тяньаньмень тривав близько години. Переважно він говорив про успішну ролі Компартії в розвитку країни, а також погрожував тим, хто хоче «поневолити» Китай.

«Китайський народ ніколи не дозволить іноземним силам залякувати, пригнічувати або поневолювати нас. Той, хто буде діяти таким чином, розібʼє собі голову і проллє кров на залізну стіну плоті та крові 1,4 мільярда китайців», — заявив глава КНР.

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Сі сказав, що китайська нація піднялася на ноги, а ті часи, коли китайський народ дозволяв іншим розпоряджатися його долею — «епоха принижень», пішли безповоротно.

Також лідер держави наголосив, що в Китаї назавжди покладено край абсолютній бідності: «Ми сповнені небувалого ентузіазму і просуваємося вперед — до побудови модернізованої соціалістичної держави, наміченої до 100-річчя КНР [у 2049 році]».

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Щодо автономій Цзіньпін заявив: «Ми будемо захищати національний суверенітет, свої інтереси безпеки і розвитку, забезпечувати стабільність у Гонконгу і спеціальному адміністративному районі Макао. Ми також повинні вжити рішучих заходів для того, щоб завдати нищівного удару по спробах забезпечити так звану незалежність Тайваню».

Виступ генсека супроводжували бурхливі оплески 70 тисяч спеціально відібраних глядачів. Також у Пекіні з нагоди 100-річчя партії організували проліт бойових літаків Народно-визвольної армії Китаю.

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