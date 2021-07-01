У Європі вперше за майже три місяці почала збільшуватись кількість хворих на COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що вперше за три місяці стабільному спаду захворювань на COVID-19 у Європі прийшов кінець. Тепер на країни чекає «нова хвиля коронавірусу», тому люди повинні «залишатися дисциплінованими».
Про це пише AFP.
«Минулого тижня кількість нових випадків зросла на 10%, це зумовлено послабленням обмежень, поїздками між країнами та нехтуванням соціальною дистанцією», — заявив на пресконференції регіональний директор ВООЗ з питань Європи Ганс Клюге.
Зазначимо, що 10 тижнів поспіль у Європі спостерігали спад кількості заражень, тож багато країн відкрили кордони для туристів, які пройшли повну вакцинацію. А Ісландія стала першою з країн Європи, яка повністю скасувала карантин.
- Туреччина на тлі покращення ситуації з коронавірусом з 1 липня скасувала комендантську годину, а з 15 травня скасувала ПЛР-тести для туристів з України та десятка інших країн. Однак Туреччина ввела обовʼязкову електронну анкету для туристів. Без неї можуть не впустити до країни.
- У кінці квітня Чорногорія теж скасувала для українських туристів вʼїзні обмеження, включно з ПЛР-тестом.
- А от туристам, які прибуватимуть до столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі, робитимуть безкоштовні щеплення від коронавірусу.