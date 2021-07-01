Google склав рейтинг найпопулярніших місць відпочинку серед українців

Новини

David Stanley / Flickr

Обмеження на міжнародні поїздки стало хорошою нагодою для розвитку внутрішнього туризму. Цьогоріч найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

Такі дані на підставі тримісячного аналізу наводить Google.

Також там зазначають, що люди все більше почали цікавитись питанням вакцинації заради подорожей. За пошуковим запитом «відпочинок в» сформувалось два рейтинги: Україна та за кордон.

Які місця відпочинку шукали в Україні:

Бердянськ;

Залізний Порт;

Коблеве;

Затока;

Кирилівка;

Одеса;

Арабатська Стрілка;

Сєдове;

Скадовськ;

Щасливцеве;

Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина;

Кіпр;

Албанія;

Болгарія;

Чорногорія;

Хорватія;

Греція;

Єгипет;

Грузія;

ОАЕ.

«Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном», — розповідають аналітики.