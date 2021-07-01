Рада заборонила без Prozorro купувати товари та послуги, які потрібні для боротьби із пандемією

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Верховна Рада України

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про публічні закупівлі» і виключила можливість закупати товари та послуги, які необхідні для боротьби з пандемією коронавірусу, без системи Prozorro.

Про це йдеться на сайті парламенту. За проголосували 355 народних депутатів.

Ідеться про наступні товари: лікарські засоби, вакцини, медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали, та медичні вироби для вакцинації, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я та системи постачання медичних газів.

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Раніше (17 березня 2020 року) набув чинності закон, який дозволяв купувати ці товари без проведення відкритих торгів, але при цьому треба було опублікувати звіт про укладений договір, сам договір, додатки до нього, а потім звіт про виконання цього договору.