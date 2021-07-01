У Києві звільнили всіх працівників комунальної служби перевезень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Київська міська державна адміністрація звільнила всіх працівників комунальної служби перевезень — починається реорганізація структури підприємства. Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
«Усіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у звʼязку з реорганізацією структури підприємства. Вони мають термін два місяці на пошук роботи. Є всі підстави вважати, що команда служби перевезень, на жаль, довго працювала в інтересах окремої групи перевізників, а не киян», — зазначив Усов.
Він також повідомив, що ініціює позапланову аудиторську перевірку підприємства, щоб проаналізувати фінансово-економічну діяльності служби за останні роки, законність рішень керівництва і виданих наказів.
Заступник голови КМДА нагадав, що протягом 2020 року Служба провела 224 позапланові перевірки за скаргами громадян і організацій, при цьому розірвали лише два договори з перевізниками. На його думку, такий низький показник реагування може свідчити про те, що окремі працівники служби могли отримувати хабарі.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно-обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18 гривні, а в міській електричці — 78,9 гривні.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Так, у Києві навесні 2021 року громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна було лише за наявності спецперепустки. Обмеження вводили й навесні 2020 року — тоді проїхати в наземному транспорті теж можна було лише за наявності перепустки, а метро взагалі не працювало.