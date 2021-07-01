У Канаді аномальна спека — за добу кількість померлих зросла на 350 людей

Новини

Yui Mok / PA Images via Getty Images

У провінції Канади Британська Колумбія через рекордну спеку, яка триває останні 5 днів, раптово померло 486 людей. За добу до цього кількість померлих була 130.

Про це повідомляє CBC.

Зафіксовано близько 486 випадків раптової смерті громадян, зокрема, у таких містах, як Ванкувер, Барнабі і Суррей. Передбачувана причина смерті цих людей повʼязана з аномально високою температурою повітря. Багато з померлих були пенсіонерами.

«Ми вважаємо, що спека, швидше за все, є причиною багатьох з цих смертей, але це вимагає підтвердження», — сказала на брифінгу головний коронер Ліза Лапоінте.

Вона зазначила, що багато з померлих людей жили самотньо, і їх знайшли у жарких будинках, де не було нормальної вентиляції.

Число 486 є попереднім і буде збільшуватися в міру того, як коронери отримують повідомлення про смерть. Лапоінте уточнила, що за останні 3—5 років до аномальної спеки у них було лише три смерті, повʼязані зі спекою.

Служби саме розглядають закономірності смертей: регіони, де вони сталися, стать і вік померлих, супутні захворювання та тип житла. На підставі цього для провінцій випустять рекомендації. Ймовірно, це займе кілька місяців.

Зазначимо, що у вівторок, 29 червня, вперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С. У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри і тимчасові фонтанчики. Метеослужба Канади попереджає про спекотну погоду у Британській Колумбії, Альберті та окремих районах Саскачевану, Манітобі та на Північно-Західних територіях.