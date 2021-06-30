Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про олігархів

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Струмковський Володимир / УНІАН

Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт Володимира Зеленського про олігархів та рекомендував ухвалити його за основу.

Відповідна трансляція засідання комітету тривала на сторінці у Facebook.

Комітет також рекомендував нардепам скоротити термін підготовки документу до другого читання. За відповідне рішення висловилися 9 членів комітету, проти проголосували четверо і ще один утримався.

Також на комітеті відхилили усі альтернативні законопроєкти. Сам документ розглянуть на засіданні Ради 1 липня.