Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про олігархів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Струмковський Володимир / УНІАН
Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт Володимира Зеленського про олігархів та рекомендував ухвалити його за основу.
Відповідна трансляція засідання комітету тривала на сторінці у Facebook.
Комітет також рекомендував нардепам скоротити термін підготовки документу до другого читання. За відповідне рішення висловилися 9 членів комітету, проти проголосували четверо і ще один утримався.
Також на комітеті відхилили усі альтернативні законопроєкти. Сам документ розглянуть на засіданні Ради 1 липня.
- Нагадаємо, що Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.
- Відповідно до законопроєкту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.