АРМА передало «трубу Медведчука» в управління «Укртранснафти»

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Компанія «Укртранснафта» стала управителем частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У середу «Укртранснафта» підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопроводу. Відповідно до умов договору «Укртранснафта» має право зберігати і перевалювати на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродукти. Також компанія зобовʼязана впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

«Укртранснафта» планує найближчим часом отримати усі дозволи та погодження, необхідні для початку експлуатації та управління нафтопродуктопроводом.

Раніше повідомлялося, що для управління нафтопродуктопроводом компанія створила у своїй структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники «Укртранснафти» і компанії «ПрикарпатЗахідтранс» — спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Новий департамент підзвітний генеральному директорові «Укртранснафти» — Миколі Гавриленку.