МВФ змінив представника в Україні. На місце Люнгмана прийшов Вахрам Степанян
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- Костя Андрейковець
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм новим постійним представником в Україні, а Йосту Люнгмана повернув у штаб-квартиру МВФ.
Як повідомляється на сайті МВФ, зміна представників — це усталена практика ротації.
Зазначено, що Степанян (громадянин Вірменії) працює в МВФ понад 12 років і до цього призначення був головним економістом МВФ в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
«Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку», — повідомили в МВФ.
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