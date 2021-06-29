Російські винищувачі провокували нідерландський фрегат у Чорному морі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські бойові винищувачі 24 червня провокували нідерландський фрегат НNLMS Evertsen, який йшов поблизу окупованого Криму.
Міністерство оборони Нідерландів заявило, що літаки кілька разів створили небезпечну ситуацію біля фрегату.
Фрегат перебував у міжнародних водах на південному сході від узбережжя Криму, коли його почали переслідувати патрульні кораблі РФ і авіація.
Нідерландська сторона стверджує, що винищувачі небезпечно низько літали біля корабля та імітували атаку. При цьому вони були озброєні бомбами і ракетами класу «повітря-земля». Капітан фрегата назвав дії росіян безвідповідальними.
«Для цих агресивних дій не було жодної причини. Незважаючи на це, небезпечний супровід тривав кілька годин. Це була безвідповідальна і небезпечна поведінка на морі», — сказав він.
- 18 червня британський HMS Defender і нідерландський фрегат НNLMS Evertsen були в порту Одеси. На борту першого представники України і Великої Британії підписали меморандум про розвиток українського флоту. Після цього кораблі попрямували до Грузії.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.
- 24 червня зʼявилися відеозаписи інциденту.