Євросоюз і США привітали запуск Радою судової реформи
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Євросоюзі і США привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 3711-д, який запускає судову реформу і стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС готовий призначити незалежних експертів для вибору членів ВККС.
«Вітаємо прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, сподіваємось побачити остаточний текст законопроєкту 3711 відповідно до рекомендацій Венеційської комісії», — написав він у Twitter, додавши, що Україні потрібно також реформувати і Вищу раду правосуддя.
Посольство США в Україні в своїй заяві також зазначило, що чекає остаточний текст документа відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та прийняття законопроєкту про реформування Вищої ради правосуддя.
- У жовтні 2020 року Венеціанська комісія позитивно оцінила судову реформу Зеленського (законопроєкт № 3711) але з багатьма застереженнями. У Раді обіцяли прислухатися.
- 29 червня Рада схвалила законопроєкт № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів при міжнародних експертах. Документ передбачає, що членів ВККС відбиратиме конкурсна комісія з шести членів, троє з яких — незалежні міжнародні експерти.