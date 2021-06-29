Євросоюз і США привітали запуск Радою судової реформи

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Євросоюзі і США привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 3711-д, який запускає судову реформу і стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС готовий призначити незалежних експертів для вибору членів ВККС.

«Вітаємо прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, сподіваємось побачити остаточний текст законопроєкту 3711 відповідно до рекомендацій Венеційської комісії», — написав він у Twitter, додавши, що Україні потрібно також реформувати і Вищу раду правосуддя.

Посольство США в Україні в своїй заяві також зазначило, що чекає остаточний текст документа відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та прийняття законопроєкту про реформування Вищої ради правосуддя.