Рада збереться на ще одне позачергове засідання і розгляне законопроєкт про олігархів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН / Кузьмін Олександр
Верховна Рада збереться 1 липня на ще одне позачергове засідання. На порядку денному будуть дев’ять законопроєктів.
Про це пише пресслужба парламенту.
Засідання розпочнеться о 16 годині 1 липня. Головним законопроєктом серед тих, які винесуть на розгляд, стане президентський законопроєкт про олігархів.
Також нардепи розглянуть законопроєкт Зеленського про корінні народи і про скасування вільної економічної зони «Крим».
У порядку денному є і законопроєкт, який передбачає направлення частини коштів із програми «Велике будівництво» на програму «Велика реставрація».
- Нагадаємо, що Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.
- Відповідно до законопроєкту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.