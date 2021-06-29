Дослідження: Китайська вакцина від коронавірусу СoronaVac виявилась ефективною та безпечною для дітей

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Matt Allworth / Flickr

Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, якою щеплюють і в Україні, виявилася ефективною та безпечною для дітей. За даними дослідження, вона виробила імунітет до цієї хвороби майже у 100% випадків.

Відповідні дані були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Як зазначають учені, вакцину тестували на дітях від 3 до 17 років. В обох фазах досліджень взяли участь понад 500 дітей.

Після першої фази досліджень антитіла до коронавірусу виявили у 100% дітей. Після другої дози у тих, хто отримав половину першої, антитіла виявили в 96,8% випадків, а у тих, хто отримав повну дозу, — у 100%.

Водночас у дітей, які отримали плацебо, антитіла до коронавірусу очікувано не виробилися.

Також китайські вчені розповіли про побічні ефекти у дітей після вакцинації — їх зареєстрували у 26—29% випадків. Найпоширенішим побічним ефектом був біль у місці уколу.