Кіпр спрощує вʼїзд для вакцинованих українців. Але не для тих, хто щепився СoronaVac

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Igor Starkov / Unsplash

З 1 липня Кіпр не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус, якщо турист має посвідчення про повну вакцинацію. Однак у переліку «дозволених» вакцин немає препарату СoronaVac від китайської компанії Sinovac, яким зокрема щеплять в Україні.

Про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні.

Так, вакциновані туристи, незалежно від громадянства, звільняються від проходження тестування та самоізоляції у двох випадках:

наявність сертифікату про вакцинацію, виданий Україною.

вакцинування препаратом, який затверджений Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson), або вакциною «Супутник V» чи Sinopharm.

Зазначимо, що російська вакцина «Супутник V» та китайська Sinopharm в Україні не використовуються, а отже не можуть бути вказані в українських довідках про щеплення.