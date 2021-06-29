В Австралії посилили карантин через поширення коронавірусу штаму «Дельта». Під обмеження потрапили близько 80% населення

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Влада Австралії посилила карантин у найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс, який постраждав від поширення коронавірусу штаму «Дельта».

Австралійські міста Перт і Брісбен також приєдналися до Сіднея і Дарвіна та запровадили локдаун, повідомляє Reuters.

Так у Сіднеї зафіксували майже 150 випадків інфікування штатом «Дельта». Відтак влада запровадила додаткові обмеження, які торкнулися понад 20 мільйонів австралійців, або близько 80% населення.

У Перті оголосили чотириденний карантин з вівторка, 29 червня, Сідней піде на ізоляцію на два тижні аж до 9 липня, а у Дарвіні карантин продовжили на три доби.

Штат Квінсленд з вечора 29 червня введе екстрену триденну ізоляцію у столиці — місті Брісбен і деяких сусідніх регіонах.

Також, щоб запобігти поширенню небезпечного штаму, влада Австралії оголосила про збільшення кількості вакцинацій. Всіх людей з групи ризику зобовʼязали робити щеплення.