За добу в Україні виявили менше ніж 200 випадків COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Україні за добу виявили 182 нових випадки коронавірусу, а також пʼять смертей від ускладнень цієї хвороби. Загалом медики тестували 16 675 осіб.
Найбільше нових заражень зафіксували у Києві та Запорізькій області, повідомляє пресслужба МОЗ.
Медики госпіталізували 322 особи, 582 людини повністю одужали.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 234 463 особи;
- одужали — 2 164 374 хворі;
- летальних випадків — 52 300;
- проведено ПЛР-тестувань — 10 817 822.
Такий низький добовий приріст нових випадків інфікування фіксують на тлі тривалих вихідних, котрі були в Україні. Люди відпочивали з 26 до 28 червня.
За минулу добу вакцинували 17 065 людей. Упродовж дня працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення і 30 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 1 912 469 людей, а дві дози — 589 362 людини.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.