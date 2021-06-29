За добу в Україні виявили менше ніж 200 випадків COVID-19

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В Україні за добу виявили 182 нових випадки коронавірусу, а також пʼять смертей від ускладнень цієї хвороби. Загалом медики тестували 16 675 осіб.

Найбільше нових заражень зафіксували у Києві та Запорізькій області, повідомляє пресслужба МОЗ.

Медики госпіталізували 322 особи, 582 людини повністю одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 234 463 особи;

одужали — 2 164 374 хворі;

летальних випадків — 52 300;

проведено ПЛР-тестувань — 10 817 822.

Такий низький добовий приріст нових випадків інфікування фіксують на тлі тривалих вихідних, котрі були в Україні. Люди відпочивали з 26 до 28 червня.

За минулу добу вакцинували 17 065 людей. Упродовж дня працювали 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення і 30 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 1 912 469 людей, а дві дози — 589 362 людини.