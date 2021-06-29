За сутки в Украине выявили менее 200 случаев COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 182 новых случая коронавируса, а также пять смертей от осложнений этой болезни. В общем медики протестировали 16 675 человек.

Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

Медики госпитализировали 322 человека, однако еще 582 больных полностью выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 234 463 человека;

выздоровели — 2 164 374 больных;

летальных исходов — 52 300;

проведено ПЦР-тестов — 10 817 822.

Такой низкий суточный прирост новых случаев инфицирования фиксируют на фоне длительных выходных, которые были в Украине. Так, люди отдыхали с 26 по 28 июня включительно.

Впрочем за минувшие сутки вакцинировали 17 065 человек. В течение дня работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов и 30 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 1 912 469 человек, а две дозы — 589 362 человека.