Змішування вакцин Pfizer та AstraZeneca утворює більше антитіл, ніж введення однакових препаратів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tim Reckmann / Flickr
Попередні результати дослідження науковців з Оксфордського університету свідчать про те, що змішування вакцин проти коронавірусу Pfizer від BioNTech і AstraZeneca також формує імунітет від COVID-19.
Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому на репозиторії SSRN. Висновки наразі ще не рецензовані незалежними експертами.
Науковці досліджували формування імунітету у 850 волонтерів віком від 50 років. Їх щепили двома дозами різних та ідентичних препаратів.
З’ясувалося, що всі комбінації призводили до формування достатнього імунітету від COVID-19. Однак дві дози AstraZeneca призвели до утворення найменшої кількості антитіл, але введення спершу дози AstraZeneca, а потім Pfizer — до найбільшої кількості Т-клітин.
Інтервал вакцинації становив чотири тижні. В Оксфордському університеті обіцяють у липні представити результати з уведення вакцин із 12-тижневим інтервалом — він може призвести до більшої дієвості препаратів.
- На початку червня Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності «змішувати» вакцини при першому і другому щепленні. Ідеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna. Жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге препаратами Pfizer і Moderna без застережень негативного впливу на здоровʼя, оскільки для виготовлення обох вакцин використовують подібну технологію мРНК.