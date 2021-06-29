Держдеп США розʼяснив позицію Білого дому щодо екстрадиції Фірташа

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Пресслужба телеканалу «Інтер»

В Державному департаменті США підтвердили що досі працюють над екстрадицією українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до Штатів, однак апеляції значно затягують цей процес.

Про це в коментарі українській службі «Голосу Америки» розповів заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент.

Посадовець наголосив, що Австрія — це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури, однак позиція США у справі Фірташа залишається такою ж, як у 2014 році.

«Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес», — сказав Кент і додав, що у Відні триває процес апеляцій у справі екстрадиції.

«Це їхній процес і він має бути завершений», — заявив дипломат.

Речниця окружного суду Відня з кримінальних справ Крістіна Зальцборн підтвердила, що наразі в Австрії немає рішення щодо Фірташа.

«Запит на відновлення справи є доволі обширним, як і заяви прокуратури та зустрічної сторони. Таким чином ми не можемо передбачити, коли варто очікувати рішення», — заявила вона.

Нагадаємо, 23 червня конгресмени США звернулися до Білого дому з вимогою докласти більше зусиль для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до Штатів.

Демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс припустили, що «Фірташ зміг підкупити австрійську судову систему», оскільки Відень затягує з відповіддю на запит США.

США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові, мовляв вони у 2006-2010 роках заплатили не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам, щоб придбати титанову шахту в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.