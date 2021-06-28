В Індійському океані горів контейнеровоз з українськими моряками. МЗС уточнює інформацію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Індійському океані недалеко від берегів Шрі-Ланки 25 червня сталася пожежа на контейнеровозі MSC Messina з українськими моряками на борту.
Як пише Seafarers Journal, в машинному відділенні загинув 20-річний моряк з Одеси, для якого це був другий рейс. Решта членів екіпажу без звʼязку перебувають на аварійному судні.
За непідтвердженими даними, пожежа почалася в машинному відділенні.
Берегова охорона Індії повідомила, що контейнеровоз йшов зі Шрі-Ланки в Сінгапур. За її даними, на борту було 28 моряків, один загинув.
Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко написав у Twitter, що інформація про українців перевіряється.
- 17 червня біля берегів Шрі-Ланки затонуло згоріле судно з хімікатами, що спричинило екологічну катастрофу. На дно з каркасом корабля X-Press Pearl пішло 25 тонн азотної кислоти та інших хімікатів.
- Раніше ЗМІ показали відео аварії суховантажу Arvin з українцями на борту. Arvin затонув у Чорному морі біля берегів Туреччини 17 січня. На його борту було 10 українців і двоє іноземців. Врятувати вдалося шістьох моряків (пʼятьох українців і одного громадянина Росії). Тіла загиблих шукали дві доби. Капітан корабля не вижив.