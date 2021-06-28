Дослідження: для ревакцинації препаратом від AstraZeneca буде достатньо лише однієї дози

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Оксфордському університеті провели дослідження введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад шість місяців після введення другої дози. Результати показали, що третя доза призводить до значного зростання антитіл та збільшення здатності Т-клітин організму боротися з коронавірусом.

Про це пише The Guardian.

Очільник Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард зазначив, що наразі невідомо, чи буде потрібна людям ревакцинація вже восени, але дослідження показало, що вона точно буде ефективною.

За його словами, вже наявні дані підтверджують, що дві дози вакцини AstraZeneca забезпечують потужний захист організму від госпіталізації та смертей від коронавірусу, зокрема і штамів «Альфа» та «Дельта».

Також дослідження продемонструвало, що антитіла до коронавірусу після вакцинації AstraZeneca присутні в організмі щонайменше рік після введення першої дози. Серед результатів є й такі, коли введення другої дози вакцини через 45 тижнів після введення першої призводить до сильнішої імунної відповіді.

Поллард підкреслив, що згідно з наявними даними дві дози вакцини на 90% захищають від госпіталізації та смертей від коронавірусу. Дослідження не надало доказів, чи підвищить третя доза цей показник на кілька відсотків. Але вона точно може надати підсилювальний ефект для організму, якщо імунний захист почне знижуватися.