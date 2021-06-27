Київська область за одним із показників відповідає критеріям «червоної» зони
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Київська область єдиною серед регіонів станом на 27 червня відповідає «червоній» зоні карантину за показником «охоплення тестуванням».
Відповідні дані наводить Міністерство охорони здоровʼя.
Зараз у регіоні показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Водночас норма — не менш як 300 тестів на 100 тисяч населення.
Однак порушення одного показника не є підставою для посилення карантину в області. Для цього «червоному» рівню мають відповідати щонайменше два показники.
Наразі вся територія України перебуває у «зеленій» зоні карантину. Відтак глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що в Україні залишаються основні протиепідемічні обмеження — обов’язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також дотримання фізичної дистанції.
За минулу добу в україні зробили 43 660 щеплень проти коронавірусу, 3 377 з яких — у Київській області.
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