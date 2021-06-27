У Британії на автобусній зупинці знайшли документи Міноборони — вони стосуються нещодавнього проходу через Чорне море

Новини

У Великій Британії у графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.

Про це повідомляє BBC.

В одному пакеті документів обговорювалась можлива реакція Росії на прохід корабля через українські води біля берегів окупованого Криму. Інший докладно описує плани можливої військової присутності Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО під керівництвом США.

Уряд заявив, що вже розпочав розслідування. Представник Міністерства оборони зазначив, що один із службовців повідомляв про втрату конфіденційних оборонних документів на 50 сторінок.

BBC пише, що ці документи підтверджують: прохід британського есмінця поблизу окупованого Криму був продуманим рішенням британського уряду, аби продемонструвати підтримку України, попри можливі ризики.

Документи, які стосуються есмінця Defender, показують, що місію «мирний прохід через українські територіальні води» провели з чітким розумінням того, що Росія може відповісти агресивно, якщо есмінець Defender наблизиться до окупованого Криму.

Серія слайдів показує два варіанти маршруту, один з яких описаний як «безпечний і професійний транзит з Одеси в Батумі», інший більш короткий — недалеко від південно-західного узбережжя Криму. Цей маршрут, як то кажуть на одному зі слайдів, «надасть можливість взаємодіяти з українським урядом, тому що Велика Британія визнає цю територію українськими територіальними водами».

У Міноборони також виділили три можливих відповіді з боку Росії: від «безпечно і професійно» до «ані безпечно, ані професійно».

Також розглядали альтернативний маршрут — HMS Defender міг би триматися подалі від спірних вод. У презентації зазначалося, що це дозволило б уникнути конфронтації, але були ризики, що Росія може показати це як страх Британії.

У документі говориться, що недавні взаємодії у східному Середземноморʼї між російськими військами і авіаносною ударною групою на чолі з авіаносцем «Королева Єлизавета» не були чимось примітними і «відповідали очікуванням». Але в Міноборони Британії знали, що це скоро зміниться.