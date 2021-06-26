Китай заперечує шантаж України вакциною через підтримку заяви про уйгурів
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- Костя Андрейковець
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Kevin Frayer / Getty Images
Китай заперечує, що вимагав у України відмовитися від призову до ретельнішого вивчення прав людини у китайському Сіньцзяні, погрожуючи зривом поставок вакцини від COVID-19.
Про це йдеться в заяві посольства Китаю в Україні.
« Китай не надає вакцини або інші протиепідемічні засоби іншим країнам в обмін на певну вигоду, не має жодних геополітичних цілей та не висуває жодних політичних умов [...]. Китай продовжить поставки вакцини в Україну», — сказано в заяві.
- У вівторок, 22 червня, Канада передала до Ради з питань дотримання прав людини у Женеві заяву, в якій Китай закликають забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де мешкають уйгури та інші національні меншини. Україна стала 45-ю державою, яка підтримала цю заяву.
- Уже в четвер, 24 червня, Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують заяву.
- Associated Press з посиланням на джерела писало, що Китай попередив Київ про готовність заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, якщо Україна не відмовиться від призову.
- Україна має два контракти із китайською компанією Sinovac, яка розробила вакцину від коронавірусу CoronaVac. Один із них на 1,9 мільйона доз, другий на 5,3 мільйона доз. Цим препаратом роблять щеплення в центрах масової вакцинації, яких в Україні зараз 130.