Укргідрометцентр попереджає про зливи та грози

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Tobias Franz / Flickr

В Україні 26 червня в західних, північних і південних областях очікують грози та місцями сильні зливи. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Окрім цього, 26 червня в північних, східних, Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У неділю, 27 червня, у північних, центральних і південних областях теж прогнозують подекуди грози та сильні зливи.

Укргідрометцентр

Зазначимо, що на заході України в пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру і сильна злива наробили лиха, зокрема у Львові. У містах повалені дерева, пробиті дахи в будівлях, пошкоджені колії та є постраждалі.