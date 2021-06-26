Укргідрометцентр попереджає про зливи та грози
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Tobias Franz / Flickr
В Україні 26 червня в західних, північних і південних областях очікують грози та місцями сильні зливи. Про це попереджає Укргідрометцентр.
Окрім цього, 26 червня в північних, східних, Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У неділю, 27 червня, у північних, центральних і південних областях теж прогнозують подекуди грози та сильні зливи.
Зазначимо, що на заході України в пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру і сильна злива наробили лиха, зокрема у Львові. У містах повалені дерева, пробиті дахи в будівлях, пошкоджені колії та є постраждалі.
- У вихідні, 26—27 червня, у більшості областей України очікується різке погіршення погоди.
- Раніше синоптики прогнозували, що до кінця тижня в більшості областей України буде до +36 °С, послаблення спеки очікують лише у вихідні.