У США оголосили вирок поліцейському, який убив Джорджа Флойда

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Колишнього поліцейського Дерека Шовена, обвинуваченого в убивстві афроамериканця Джорджа Флойда засудили до 22,5 років увʼязнення. Хоча прокуратура просила дати йому 30 років в'язниці.

Шовіна визнали винним у вбивстві другого й третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня, пише The Washington Post.

На засіданні суду правоохоронець висловив «співчуття» родині Джорджа Флойда.

Захист Шовена стверджує, що вбивство Флойда було помилкою, яка сталася через навички, яких обвинуваченого навчили в поліції.

На думку експертів, якщо під час відбуванні терміну покарання 45-річний Шовін проявить себе зразково, то його звільнять достроково після закінчення двох третин строку, тобто близько 15 років.