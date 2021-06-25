У США оголосили вирок поліцейському, який убив Джорджа Флойда
- Автор:
- Софія Телішевська
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Колишнього поліцейського Дерека Шовена, обвинуваченого в убивстві афроамериканця Джорджа Флойда засудили до 22,5 років увʼязнення. Хоча прокуратура просила дати йому 30 років в'язниці.
Шовіна визнали винним у вбивстві другого й третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня, пише The Washington Post.
На засіданні суду правоохоронець висловив «співчуття» родині Джорджа Флойда.
Захист Шовена стверджує, що вбивство Флойда було помилкою, яка сталася через навички, яких обвинуваченого навчили в поліції.
На думку експертів, якщо під час відбуванні терміну покарання 45-річний Шовін проявить себе зразково, то його звільнять достроково після закінчення двох третин строку, тобто близько 15 років.
- Наприкінці березня у США розпочався суд над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів 25 травня 2020 року після появи відео, на якому працівник поліції душив коліном беззбройного афроамериканця, поки той не помер.
- 11 березня підозрюваному в убивстві Джорджа Флойда працівнику поліції Дереку Шовену висунули нові звинувачення. Крім убивства другого ступеня, його також звинуватили в убивстві третього ступеня. Експерти кажуть, що нове звинувачення легше довести в суді, але воно тягне за собою менше покарання.
- Влада Міннеаполісу виплатила $27 мільйонів сімʼї Джорджа Флойда для врегулювання цивільного позову щодо його вбивства.