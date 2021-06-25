Новини

ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії за окупацію українського Криму

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва має виконати свою роботу, націлену на виконання Мінських угод», — написав він у Twitter.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки перебігу виконання Мінських угод та за результатами «нормандського формату».

Спершу постанову ухвалює Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в Офіційному журналі Євросоюзу санкції набувають чинності.

Економічні санкції передбачають:

Вперше економічні санкції були впроваджені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на «дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні». Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.