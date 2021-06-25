Прем’єр Нідерландів заявив, що Угорщині «не місце в ЄС» після ухвалення закону про «заборону ЛГБТ-пропаганди»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Угорщині не місце в Європейському Союзі після ухвалення там скандального закону про «заборону ЛГБТ-пропаганди».
Про це пише CNN.
«Для мене Угорщині більше немає місця в ЄС. Але, на жаль, в тій системі, яка у нас є, я не можу зробити це самостійно, лише [з] 26 іншими державами-членами, які скажуть: «Ви повинні піти», — пояснив він.
Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує захищати свій закон. Він запевняє, що той не стосується ЛГБТ, а лише має на меті уберегти дітей та їхніх батьків.
«Я не проти гомосексуалізму. Закон дає право вирішувати, яким чином батьки хотіли б сексуально виховувати своїх дітей, і це право належить виключно батькам», — зазначає він.
- 15 червня Угорщина ухвалила закон, що забороняє «пропаганду гомосексуалізму» серед неповнолітніх. Законопроєкт у парламент вніс премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись переконати законодавців не голосувати за законопроєкт.
- Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуальності» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського Союзу.