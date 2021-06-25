The Telegraph: Прохід британського есмінця поблизу Криму особисто санкціонував Джонсон

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Рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу окупованого Криму особисто приймав премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє газета The Daily Telegraph з посиланням на джерело в Міноборони.

Командування отримало наказ за два дні до інциденту з російськими катерами та літаками. Маршрут для бойового корабля розробив міністр оборони Бен Воллес. Проти виступав міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він попереджав, що Росія почне провокувати моряків і може використати інцидент у власних інтересах.

Остаточне рішення було за Джонсоном — 21 червня він санкціонував «мирний прохід корабля через ці води». Сам Джонсон і його представники поки не підтвердили цю інформацію.