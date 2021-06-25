The Telegraph: Прохід британського есмінця поблизу Криму особисто санкціонував Джонсон
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу окупованого Криму особисто приймав премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Про це повідомляє газета The Daily Telegraph з посиланням на джерело в Міноборони.
Командування отримало наказ за два дні до інциденту з російськими катерами та літаками. Маршрут для бойового корабля розробив міністр оборони Бен Воллес. Проти виступав міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він попереджав, що Росія почне провокувати моряків і може використати інцидент у власних інтересах.
Остаточне рішення було за Джонсоном — 21 червня він санкціонував «мирний прохід корабля через ці води». Сам Джонсон і його представники поки не підтвердили цю інформацію.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.
- 24 червня зʼявилися відеозаписи інциденту.
- Росія заявила, що готова всерйоз атакувати кораблі у разі подібного проходу. Британський міністр Юстіс заявив, що Велика Британія готова знову відправити військово-морські судна через води біля Криму.