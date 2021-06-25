У Кремлі невдоволені відмовою ЄС провести саміт з Путіним

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Пресслужба президента Російської Федерації

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона жалкує через відмову Євросоюзу провести саміт за участю Володимира Путіна.

Про це він заявив «РБК».

«Ви знаєте, що президент Путін був і залишається зацікавленим у налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем», — сказав Пєсков.

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Він також згадав про статтю Путіна в німецькому виданні Die Zeit на честь 80-ї річниці нападу німецьких військ на СРСР. За словами Пєскова, в ній Путін «послав досить позитивні меседжі європейцям в плані реанімації відносин». У тій статті Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією», звинуватив США в організації «перевороту», а країни Європи — у підтримці «розколу» в Україні.