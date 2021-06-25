У Кремлі невдоволені відмовою ЄС провести саміт з Путіним
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента Російської Федерації
Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона жалкує через відмову Євросоюзу провести саміт за участю Володимира Путіна.
Про це він заявив «РБК».
«Ви знаєте, що президент Путін був і залишається зацікавленим у налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем», — сказав Пєсков.
Він також згадав про статтю Путіна в німецькому виданні Die Zeit на честь 80-ї річниці нападу німецьких військ на СРСР. За словами Пєскова, в ній Путін «послав досить позитивні меседжі європейцям в плані реанімації відносин». У тій статті Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією», звинуватив США в організації «перевороту», а країни Європи — у підтримці «розколу» в Україні.
- Саміти ЄС — Росія проводилися з 1995 року. Після окупації Криму і санкцій проведення самітів було заморожене.
- Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон.
- У Кремлі позитивно оцінили ідею, а Україна виступила проти. У МЗС заявили, що це несе ризики.
- Першою проти ідеї саміту виступила Литва. До неї приєдналися Латвія, Естонія і Польща. У підсумку лідери країн-членів ЄС на офіційному рівні не підтримали саміт.