Міністр Кулеба зустрінеться з послами Німеччини та Франції через їхню ініціативу провести саміт ЄС з Путіним

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрінеться з послами Німеччини та Франції у зв’язку з ініціативою їхніх лідерів запросити на саміт ЄС президента Росії Володимира Путіна.

Про це він розповів у своєму Facebook.

«Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз? Як далі поводитимуть себе Берлін і Париж. Я страшенно не люблю з близькими друзями і партнерами дискутувати на неприємні теми, я люблю говорити про те, що нас об’єднує, але я переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертим і так само жорстко свої національні інтереси захищати», — підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що поспілкується з послами, щоб зрозуміти, які наміри мають Берлін та Париж і як це співвідноситься з їхньою санкційною політикою щодо Росії і посередництвом у «нормандському» форматі.

Кулеба пояснив, що саміти ЄС-Росія були заморожені з 2014 року після анексії Криму та окупації Донбасу. Їхнє відновлення стало б серйозним послабленням санкційної політики.

«Якби ця ініціатива пройшла, система тиску на Росію була послаблена б уперше з 2014 року. Це був би страшний прецедент», — заявив міністр.