У Сумах відкривають центр вакцинації від коронавірусу

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У Сумах у суботу, 26 червня, відкривають центр вакцинації від коронавірусу. Про це мер міста Олександр Лисенко повідомив у Facebook.

Від суботи до понеділка (26, 27, 28 червня) усі охочі зможуть зробити щеплення від коронавірусу у центрі, що діятиме у молодіжному центрі «Романтика», що знаходиться за адресою вулиця Героїв Сумщини, 3.

Центр працюватиме з 09:00 до 14:00, з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу. Щеплення будуть робити китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Черга буде живою, без попереднього запису.

Зазначимо, що по Україні відкрито понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах. З початку вакцинації станом на 24 червня зробили 2 229 165 щеплень (першу дозу отримали 1 793 999 людей, другу — 435 166).