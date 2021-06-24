У Сумах відкривають центр вакцинації від коронавірусу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Сумах у суботу, 26 червня, відкривають центр вакцинації від коронавірусу. Про це мер міста Олександр Лисенко повідомив у Facebook.
Від суботи до понеділка (26, 27, 28 червня) усі охочі зможуть зробити щеплення від коронавірусу у центрі, що діятиме у молодіжному центрі «Романтика», що знаходиться за адресою вулиця Героїв Сумщини, 3.
Центр працюватиме з 09:00 до 14:00, з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу. Щеплення будуть робити китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Черга буде живою, без попереднього запису.
Зазначимо, що по Україні відкрито понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах. З початку вакцинації станом на 24 червня зробили 2 229 165 щеплень (першу дозу отримали 1 793 999 людей, другу — 435 166).
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії. Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти штаму «Дельта».