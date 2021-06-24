ЄС відзначив прогрес України на шляху до асоціації, але нагадав про важливість судової реформи

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В ЄС високо оцінили прогрес, який Україна досягла в імплементації Угоди про асоціацію, однак нагадали про необхідність прискорити ефективне реформування судової та інших систем.

Про це на конференції у Києві заявив заступник глави Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, а також заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення Єврокомісії Катарина Матернова.

Дюфло зазначив, що ЄС моніторить ухвалення Україною тих законодавчих актів, які «не відповідають духу та букві Угоди про асоціацію України-ЄС».

«Невідповідна реформа судочинства може уповільнити досягнення цілей в інших реформах», — сказав він.

Водночас Матернова відзначила позитивну макроекономічну стабілізацію, йдеться про реформу державного управління, децентралізацію, створення антикорупційних органів, анбандлінг «Нафтогазу» та інше.

«Ще дуже багато потрібно здійснити в плані реформування судової системи. Мати компетентних, доброчесних суддів, які виносять обʼєктивні неупереджені рішення є наріжним каменем для створення позитивного інвестиційного клімату», — сказала вона.

Також Матернова нагадала, що ЄС перебуває в процесі оцінки реформ, що стане основою для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

Раніше урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.