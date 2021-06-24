Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських банків на окупованих територіях

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Україна запровадила санкції проти російських банків, які працюють на окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.

Відповідне рішення РНБО 24 червня ввів у дію Володимир Зеленський, йдеться на сайті ОП.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення доручили РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування. У «чорний список» також потрапили міжнародні платіжні системи, серед яких «Колібрі» та «Юністрім».

Підсанкційним фізичним та юридичним особам заблокують активи та заборонять надавати кредити та позики, а також здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.

Під санкції потрапили загалом 55 банківських установ, серед яких:

«Сбєрбанк Росії»;

«Агроінвестиційний комерційний банк»;

«Аделантбанк»;

«БайкалБанк»;

«Банк Москви»;

«Бізнес для Бізнесу»;

«Верхньоволзький»;

«Газпром Банк»;

«ГЕНБАНК»;

«Джаст Банк»;

«Івестиційний Капітал»;

«Інвестрастбанк» та інші.

Також санкції ввели проти засновників АТ «Севастопольський морський банк» Олександра та Лідії Анненкових.