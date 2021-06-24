Командир луганського «Беркуту» отримав 4 роки вʼязниці. Він у розшуку

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Гонтар Володимир / УНІАН

Черкаський Соснівський районний суд засудив до 4 років позбавлення волі командира луганського спецпідрозділу «Беркут» Валерія Костенка.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

Йому оголосили вирок у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською облдержадміністрацією в січні 2014 року. Він визнаний винним за статтями про перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК) і перешкоджання діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК).

Сам Костенко з 2015 року перебуває у розшуку. З початку війни на Донбасі луганський «Беркут» у повному складі, разом із Костенком, перейшов на бік російських бойовиків. У 2019 році він давав інтервʼю місцевим каналам у званні голови підрозділу так званої «народної міліції ЛНР».