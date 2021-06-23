У ТКГ змінилися два модератори ОБСЄ. Представник України бачить у цьому можливість позитивних зрушень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сергей Гармаш / Facebook
Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі покинули двоє модераторів ОБСЄ — посли Тоні Фріш та Пʼєр Морель. Їх тепер замінять нові модератори.
Про це повідомив представник України в ТКГ Сергій Гармаш.
«Сьогоднішнє засідання ТКГ може стати переломним у Мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс все ж є», — заявив він.
За словами Гармаша, Фріш та Морель, які були модераторами в ТКГ шість та сім років відповідно, лояльно ставилися до присутності в переговорному процесі бойовиків «ЛНР» та «ДНР».
«Фріш вчора на робочій групі побажав усього найкращого «громадянам Донбасу», але чомусь не згадав про громадян України», — пояснив він.
На думку Гармаша, нові модератори від ОБСЄ, які замінять послів Фріша та Мореля, можуть зрушити Мінський процес.
«У будь-якому випадку, ці люди пішли, а значить є шанс, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі все-таки документами, а не «традиціями», — додав представник України в ТКГ.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».