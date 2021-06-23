США планують зняти нафтові санкції з Ірану
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikipedia / Hossein Ostovar
В Ірані заявили, що Штати під час перемовин погодилися зняти низку санкцій проти країни. Загалом планують скасувати близько тисячі обмежень.
Про це пише Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ.
«Було досягнуто угоди про скасування всіх санкцій щодо страхування, нафти і судноплавства, які були накладені Трампом», — зазначив голова Адміністрації президента Ірану Махмуд Ваєзі.
США та Іран, а також інші країни-підписанти ядерної угоди вже тривалий час проводять перемовини у Відні про повернення ісламської країни до виконання своїх зобов’язань.
У Німеччині вже зазначили, що перемовини далекі від завершення, оскільки існує багато перешкод для досягнення прогресу.
- У 2015 році США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС підписали з Іраном «Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року». Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.
- У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди про ядерну програму Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою та висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
- 10 червня 2020 року Тегеран дав місяць підписантам ядерної угоди, щоб вони вплинули на скасування санкцій США, інакше погрожував розпочати другий етап виходу з домовленостей.
- 24 червня президент США Дональд Трамп ввів санкції проти лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та його оточення.