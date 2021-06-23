США та Німеччина обіцяють Україні «згуртовану підтримку» в конфлікті з Росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США і Німеччина запевнили Україну в подальшій «згуртованій підтримці» у протистоянні агресії Росії.
Про це в Берліні за підсумками зустрічі з головою МЗС ФРН Хайко Маасом заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Deutsche Welle.
«Німеччина та Сполучені Штати будуть і надалі згуртовано протистояти небезпечним і провокаційним діям Росії, будь то посягання на українську територію, утримання Олексія Навального під вартою або поширення дезінформації в наших демократіях», — сказав він.
Також він зазначив, що Німеччина і США націлені врегулювати спір навколо російського газового трубопроводу «Північний потік — 2», який Блінкен учергове назвав загрозою для Європи.
«Наша мета — подбати про те, щоб Росія не використала енергію як засіб тиску, як зброю проти України та будь-кого іншого в Європі», — заявив Блінкен.
США побоюються, що Росія буде використовувати «трубу» як важель впливу на Україну.
Маас зазначив, що сторони обговорюють велику кількість варіантів, а липневий візит канцлера Ангели Меркель у США має завершити цей процес. Маас додав, що Німеччина сподівається врегулювати спір до кінця серпня. У цьому місяці Конгрес США знов обговорюватиме питання санкцій проти «труби».
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».
- Німеччина і США вже починають обговорювати компенсації для України після запуску газопроводу. У МЗС України заявили, що можуть на них не погодитися.