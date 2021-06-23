США та Німеччина обіцяють Україні «згуртовану підтримку» в конфлікті з Росією

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США і Німеччина запевнили Україну в подальшій «згуртованій підтримці» у протистоянні агресії Росії.

Про це в Берліні за підсумками зустрічі з головою МЗС ФРН Хайко Маасом заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Deutsche Welle.

«Німеччина та Сполучені Штати будуть і надалі згуртовано протистояти небезпечним і провокаційним діям Росії, будь то посягання на українську територію, утримання Олексія Навального під вартою або поширення дезінформації в наших демократіях», — сказав він.

Також він зазначив, що Німеччина і США націлені врегулювати спір навколо російського газового трубопроводу «Північний потік — 2», який Блінкен учергове назвав загрозою для Європи.

«Наша мета — подбати про те, щоб Росія не використала енергію як засіб тиску, як зброю проти України та будь-кого іншого в Європі», — заявив Блінкен.

США побоюються, що Росія буде використовувати «трубу» як важель впливу на Україну.

Маас зазначив, що сторони обговорюють велику кількість варіантів, а липневий візит канцлера Ангели Меркель у США має завершити цей процес. Маас додав, що Німеччина сподівається врегулювати спір до кінця серпня. У цьому місяці Конгрес США знов обговорюватиме питання санкцій проти «труби».