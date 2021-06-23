У Кабміні назвали країни, вʼїзд з яких можуть обмежити через поширення штаму «Дельта»

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Barcroft Media / Contributor

Кабінет міністрів розглядає можливість обмежити в’їзд із країн, де поширюється новий коронавірусний штам «Дельта».

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Інтерфакс.

«Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн — Великої Британії, Індії, РФ і Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу «Дельта», — пояснив він.

За словами Ляшка, цей штам коронавірусу є більш заразним і значно швидше призводить до госпіталізації. У зв’язку з цим дуже швидко заповнюються лікарні.

Водночас міністр підкреслив, що наразі немає даних про появу штаму «Дельта» в Україні.