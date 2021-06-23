Пилова буря в Києві: рятувальники прогнозують покращення ситуації до середини ночі

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Соколовська Інна / УНІАН

У Києві прогнозують покращення ситуації з пиловою бурею до середини ночі, проте залишки частинок пилу будуть спостерігатися ще деякий час.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Рятувальники наголосили, що ця ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян.

Укргідрометцентр уточнив, що такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим і не пройдуть дощі як на території півдня Росії, так і в Україні. У найближчі три доби в Україні очікується спека +30...+36 °С , короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише подекуди в південних і західних областях.

Причиною такого явища стало видування в Астраханській області (Росія) значної кількості ґрунту і переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру в Києві, що й спричинило видування з доріг і вулиць пилу, а також підвищення вологості повітря, через яке погіршується видимість.